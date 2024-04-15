Белокур Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.11.1898 ст.
Екатерина Федоровна Назаренко
Восприемник
21.12.1901 ст.
Петр Федорович Назаренко
Восприемник
22.10.1902 ст.
Яков Федосьевич Белокур
Бракосочетание
27.04.1903 ст.
Поручитель по жениху Яков Иванович Карпенко | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9K-4?i=688&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Александровна
Восприемник
22.07.1904 ст.
Трофим Федосьевич Белокур
Восприемник
28.07.1906 ст.
Евдокия Федосьевна Белокур
Восприемник
03.04.1907 ст.
Ирина Федоровна Назаренко
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.
Дочь: Белокур Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Александровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2P8?i=809&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Белокур Евдокия Александровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNN-N?i=165&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно