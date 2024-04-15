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Белокур Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.11.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Федоровна Назаренко
Восприемник
21.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Федорович Назаренко
Восприемник
22.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Федосьевич Белокур
Бракосочетание
27.04.1903 ст.

Жена: Белокур Евдокия Александровна

Николаевка, Сумська область
Поручитель по жениху Яков Иванович Карпенко | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9K-4?i=688&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1903

Сын: Белокур Павел Иванович

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Александровна

Восприемник
22.07.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Федосьевич Белокур
Восприемник
28.07.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Федосьевна Белокур
Восприемник
03.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Федоровна Назаренко
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Дочь: Белокур Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2P8?i=809&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.

Сын: Белокур Илья Иванович

Мать ребёнка: Белокур Евдокия Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNN-N?i=165&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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