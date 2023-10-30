Морозова (Пятова) Ольга Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Пятов Ефим Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Морозов Алексей Лукин
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Морозов Алексей Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно