Морозова (Пятова) Ольга Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Пятова) Ольга Ефимова

Место рождения

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Пятов Ефим Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Морозов Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей Лукин

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Морозов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Морозов Алексей Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Алексей Лукин

Смерть
Неизвестно
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