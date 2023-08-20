Морозов Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Морозов Алексей Лукин
Мать: Морозова Ольга Ефимова
Бракосочетание
1895
Жена: Морозова Ксения Никитина
Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Морозов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Ксения Никитина
Смерть
Неизвестно