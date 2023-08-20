Морозов Михаил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Морозов Алексей Лукин

Мать: Морозова Ольга Ефимова

Бракосочетание
1895

Жена: Морозова Ксения Никитина

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Морозов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Ксения Никитина

Смерть
Неизвестно
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