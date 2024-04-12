Пятов Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Васильев
Мать: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Исаак Ефимов
Мать ребёнка: Пятова Софья Евдокимова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Емельян Ефимов
Мать ребёнка: Пятова Софья Евдокимова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пятов Лука Ефимов
Мать ребёнка: Пятова Софья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Морозова Ольга Ефимова
Мать ребёнка: Пятова Софья Евдокимова
Смерть
Неизвестно