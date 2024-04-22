Пятова (Гаврилова) Софья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятова (Гаврилова) Софья Евдокимова

Место рождения

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Евдоким Кузьмин

Мать: Алена

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Исаак Ефимов

Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Емельян Ефимов

Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пятов Лука Ефимов

Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Морозова Ольга Ефимова

Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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