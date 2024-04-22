Пятова (Гаврилова) Софья Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Евдоким Кузьмин
Мать: Алена
Рождение ребёнка
1828
Сын: Исаак Ефимов
Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Емельян Ефимов
Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пятов Лука Ефимов
Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Морозова Ольга Ефимова
Отец ребёнка: Пятов Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно