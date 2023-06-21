Абажганкин Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Абажганкина Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1858
Дочь: Брасалина Анисия Федоровна
Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна
Рождение ребёнка
12.08.1861
Дочь: Абажганкина Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно