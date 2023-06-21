Абажганкин Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абажганкин Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Абажганкин Яков Петрович

Мать: Абажганкина Ефимия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Абажганкина Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1858

Дочь: Брасалина Анисия Федоровна

Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1861

Дочь: Абажганкина Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Ложкина Евдокия Харлампиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Евдокия Харлампиевна

Смерть
Неизвестно
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