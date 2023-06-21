Абажганкин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Абажганкин Петр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Абажганкина Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Абажганкина Ефимия Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Абажганкин Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Абажганкина Ефимия Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1852
Сын: Сурков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Абажганкина Ефимия Ермолаевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно