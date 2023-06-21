Абажганкин Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абажганкин Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Абажганкин Петр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Абажганкина Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Абажганкина Ефимия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Абажганкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Абажганкина Ефимия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Сурков Вукол Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1852

Сын: Сурков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Абажганкина Ефимия Ермолаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абажганкина Ефимия Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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