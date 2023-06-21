Абажганкина Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абажганкина Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Абажганкина Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Абажганкин Яков Петрович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Абажганкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Абажганкин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абажганкин Яков Петрович

Смерть
Неизвестно