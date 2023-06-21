Абажганкина Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Абажганкина Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Абажганкин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Абажганкин Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Абажганкин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно