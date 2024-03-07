Николойчук (Круглей) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1946
Сын: Никопайчук Василий Степанович
Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович
Рождение ребёнка
24.09.1948
Сын: Никопайчук Владимир Степанович
Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович
Рождение ребёнка
01.02.1951
Рождение ребёнка
09.07.1954
Рождение ребёнка
07.04.1957
Рождение ребёнка
04.09.1962
Рождение ребёнка
16.11.1966
Смерть
Неизвестно