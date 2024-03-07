Николойчук (Круглей) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николойчук (Круглей) Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

КЛ
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925

Отец: Круглей Степан Иванович

Мать: Круглей (Мачульская) Софья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
14.03.1946

Сын: Никопайчук Василий Степанович

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
24.09.1948

Сын: Никопайчук Владимир Степанович

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
09.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
07.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
04.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никопайчук Степан Кирилпович

Смерть
Неизвестно

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