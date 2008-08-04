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Никопайчук Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1946

Дата смерти

04.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946

Отец: Никопайчук Степан Кирилпович

Мать: Николойчук (Круглей) Нина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николайчукк (Москайкина) Елизавета Архиповна

Рождение ребёнка
25.07.1970

Сын: Никопайчук Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Николайчукк (Москайкина) Елизавета Архиповна

Рождение ребёнка
19.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николайчукк (Москайкина) Елизавета Архиповна

Смерть
04.08.2008

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