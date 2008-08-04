Никопайчук Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1946
Дата смерти04.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1970
Сын: Никопайчук Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Николайчукк (Москайкина) Елизавета Архиповна
Рождение ребёнка
19.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николайчукк (Москайкина) Елизавета Архиповна
Смерть
04.08.2008