Сидор Прохоров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Прохор Иванов
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
1831
Сын: Филип Сидоров
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Сидорова
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
?.03.1835
Дочь: Анна Сидорова
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1837
Сын: Матвей Сидоров
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Сидоров
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гирокий Сидоров
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1847
Сын: Трифон Сидоров
Мать ребёнка: Алена
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно