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Сидор Прохоров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Прохор Иванов

Мать: Варвара

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филип Сидоров

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Сидорова

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Дочь: Анна Сидорова

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Матвей Сидоров

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Сидоров

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гирокий Сидоров

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Трифон Сидоров

Мать ребёнка: Алена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно
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