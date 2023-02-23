Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сидор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Надежда Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Иванов
Смерть
Неизвестно