Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сидор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Надежда Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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