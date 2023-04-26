Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Филип Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Рождение ребёнка
?.03.1835
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Матвей Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гирокий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Трифон Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Прохоров
Смерть
Неизвестно