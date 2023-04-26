Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Филип Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Дочь: Анна Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Матвей Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гирокий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Трифон Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Прохоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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