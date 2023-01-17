Егоров Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Константин Алексеевич

Егоров Константин Алексеевич

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

18.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Егоров Алексей

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.01.1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, р.п. № 7, юго-западнее, 1 км.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close