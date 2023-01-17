Егоров Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти18.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Егоров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1928
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1936
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.01.1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, р.п. № 7, юго-западнее, 1 км.