Егорова (Караштина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1907
Дата смерти11.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907
Отец: Караштин Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1928
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1936
Смерть
11.08.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область