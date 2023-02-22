Егорова (Караштина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Караштина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1907

Дата смерти

11.08.1982

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: Караштин Иван Петрович

Мать: Караштина Матрона Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Константин Алексеевич

Смерть
11.08.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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