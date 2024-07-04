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Анохин Карп Антонович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Анохин Антон Николаевич

Мать: Анохина Наталья Герасимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Анохин Михаил Карпович

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Анохин Артемий Карпович

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анохина Екатерина Карповна

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Анохин Фёдор Карпович

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анохина Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анохина Мария Карповна

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анохина Ксения Карповна

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Анохин Фёдор Карпович

Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1892
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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