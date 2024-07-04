Анохин Карп Антонович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анохина Екатерина Карповна
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анохина Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анохина Мария Карповна
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анохина Ксения Карповна
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Смерть
1892