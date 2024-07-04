Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анохина Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анохина Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анохина Мария Карповна
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анохина Ксения Карповна
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович