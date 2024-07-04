Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Ратникова) Афимья Егоровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ратников Егор Сергеевич

Мать: Ратникова Евфросинья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Карп Антонович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Анохин Михаил Карпович

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Анохин Артемий Карпович

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анохина Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Анохин Фёдор Карпович

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анохина Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анохина Мария Карповна

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анохина Ксения Карповна

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Анохин Фёдор Карпович

Отец ребёнка: Анохин Карп Антонович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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