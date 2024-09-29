Анохина Наталья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анохина Анна Антоновна
Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анохина Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анохина Мария Антоновна
Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич