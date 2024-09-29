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Анохина Наталья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Анохин Карп Антонович

Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анохина Анна Антоновна

Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анохина Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анохина Мария Антоновна

Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Анохин Яким Антонович

Отец ребёнка: Анохин Антон Николаевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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