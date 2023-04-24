Цыханский Вольф Гирш (Владимир) Шмулевич (Соломонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыханский Вольф Гирш (Владимир) Шмулевич (Соломонович)

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

24.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1884

Отец: Цыханский Шмуль Яков Иудович

Мать: Цыханская Матель Вольфовна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Образование
27.05.1905
Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
окончил Кутаисское реальное училище (свидетельство №1052)
Образование
С ?.09.1905
Томск, город Томск, Томская область
студент Томского Технологического Института, химическое отделение
Призыв на военную службу
25.07.1911
Смерть
Неизвестно
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