Цыханский Вольф Гирш (Владимир) Шмулевич (Соломонович)
Место рождения
Дата рождения24.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1884
Образование
27.05.1905
Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
окончил Кутаисское реальное училище (свидетельство №1052)
Образование
С ?.09.1905
Томск, город Томск, Томская область
студент Томского Технологического Института, химическое отделение
Призыв на военную службу
25.07.1911
Смерть
Неизвестно