Цыханская (Бойман) Матель Вольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1883
Рождение ребёнка
24.05.1884
Сын: Цыханский Вольф Гирш (Владимир) Шмулевич (Соломонович)
Отец ребёнка: Цыханский Шмуль Яков Иудович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Цыханский Абрам Соломонович
Отец ребёнка: Цыханский Шмуль Яков Иудович
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно