Цыханская (Бойман) Матель Вольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыханская (Бойман) Матель Вольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1883

Муж: Цыханский Шмуль Яков Иудович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.05.1884

Сын: Цыханский Вольф Гирш (Владимир) Шмулевич (Соломонович)

Отец ребёнка: Цыханский Шмуль Яков Иудович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
1888

Сын: Цыханский Абрам Соломонович

Отец ребёнка: Цыханский Шмуль Яков Иудович

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно