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Цыханская Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Цыханский Владимир Соломонович (Шмулевич или Самуилович-Янкелевич)

Развод
22.12.1922

Муж: Цыханский Владимир Соломонович (Шмулевич или Самуилович-Янкелевич)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
брак расторгнут по суду, т.к. с октября 1917 г. не проживали вместе (гражданское дело №832 Петроградского народного суда, 4-е отделение 2-го городского района)
Смерть
Неизвестно
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