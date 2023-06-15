Цыханская Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1917
Развод
22.12.1922
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
брак расторгнут по суду, т.к. с октября 1917 г. не проживали вместе (гражданское дело №832 Петроградского народного суда, 4-е отделение 2-го городского района)
Смерть
Неизвестно