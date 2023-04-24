Фирсонова (Урёнкова) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842 ст.
Отец: Урёнков Алексей Иванович
Мать: Уренкова Анна Ивановна
Бракосочетание
02.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Манефа Вонифатьевна
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.
Дочь: Писарева Агния Вонифатьевна
Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович
Смерть
Неизвестно