Фирсонова (Урёнкова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсонова (Урёнкова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.07.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1842 ст.

Отец: Урёнков Алексей Иванович

Мать: Уренкова Анна Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1864 ст.

Муж: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Манефа Вонифатьевна

Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.

Дочь: Писарева Агния Вонифатьевна

Отец ребёнка: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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