Уренкова Анна Ивановна
Место рожденияд. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Дата рождения1810
Дата смерти04.04.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Дарья Семеновна
д. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1823 ст.
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Дочь: Фирсонова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Урёнков Алексей Иванович
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.1877 ст.