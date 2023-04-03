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Уренкова Анна Ивановна

Место рождения

д. Теньково Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

04.04.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Дарья Семеновна

д. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1823 ст.

Муж: Урёнков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Дочь: Фирсонова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Урёнков Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.1877 ст.
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