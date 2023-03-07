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Урёнков Алексей Иванович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.10.1804 ст.

Дата смерти

03.12.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1804 ст.

Отец: Безфамилии Иван Никифорович

Мать: Агрипина Павловна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1823 ст.

Жена: Уренкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1834 ст.

Сын: Урёнков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Дочь: Фирсонова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Уренкова Анна Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.09.1845 ст.

Сын: Урёнков Акиндин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.12.1876 ст.
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