Урёнков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1804 ст.
Дата смерти03.12.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1804 ст.
Отец: Безфамилии Иван Никифорович
Мать: Агрипина Павловна
Бракосочетание
04.02.1823 ст.
Жена: Уренкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1834 ст.
Сын: Урёнков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Дочь: Фирсонова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Уренкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1845 ст.
Сын: Урёнков Акиндин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.12.1876 ст.