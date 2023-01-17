Брызгалова (Хохрякова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохряков Алексей
Мать: Хохрякова Александра
Рождение ребёнка
1900
Сын: Брызгалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Шошина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
24.12.1907
Дочь: Брызгалова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Брызгалов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Тимофеева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Брызгалова Лида Алексеевна
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дудырина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Брызгалова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно