Брызгалова (Хохрякова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Хохрякова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Глебово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохряков Алексей

Мать: Хохрякова Александра

Глебово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Брызгалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Шошина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.12.1907

Дочь: Брызгалова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Брызгалов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Тимофеева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Брызгалова Лида Алексеевна

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дудырина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Брызгалова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Брызгалов Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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