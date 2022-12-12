Брызгалов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1932
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
22.11.1924
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Брызгалова София Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1932