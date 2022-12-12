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Брызгалов Александр Алексеевич

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Место рождения

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Брызгалов Алексей Григорьевич

Мать: Брызгалова Анна Алексеевна

Якушево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1924

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Брызгалова София Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова София Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1932
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