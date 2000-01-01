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Брызгалова Лида Алексеевна
Брызгалова Лида Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1918
Пол
Женский
Отец
Брызгалов Алексей Григорьевич
Мать
Брызгалова (Хохрякова) Анна Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Брызгалов Алексей Григорьевич
Мать:
Брызгалова Анна Алексеевна
Смерть
1918
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