село Глебово, село Глебово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Глебово

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8429Глебово, с. вл.при р. Волге и рч. Талице.241864202256Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Глебовская волость
68. Глебово, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 66, жителей 330, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православные, часовня, школа, 2 Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Глебовская волость
с. ГлебовоI. Глебовское общество2118677Глебовский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
3896Глебовосело58°00'с.ш.38°27'в.д.O-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Глебовское сельское поселение
78640443101с Глебовосело
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