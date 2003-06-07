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Вуколов Валентин Дмитриевич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

31.10.1933

Дата смерти

07.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1933

Отец: Вуколов Дмитрий Ермолаевич

Мать: Вуколова Татьяна Никитична

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вуколова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.03.1961

Дочь: Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Вуколова Антонина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вуколова Антонина Дмитриевна

Смерть
07.06.2003
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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