Вуколов Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1933
Дата смерти07.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1933
Рождение ребёнка
07.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вуколова Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.03.1961
Дочь: Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Вуколова Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2003