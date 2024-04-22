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Вуколов Дмитрий Ермолаевич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

13.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Вуколов Муж?

Мать: Вуколова Устинья Карповна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1933

Сын: Вуколов Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Никитична

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1941

Дочь: Дудкина Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Никитична

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Упоминание
1941
ВОв, Кошибеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вуколова Татьяна Никитична

Смерть
13.09.1943
Причина смерти: убит, ВОв
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