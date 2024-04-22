Вуколов Дмитрий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти13.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Вуколов Муж?
Рождение ребёнка
31.10.1933
Сын: Вуколов Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
02.05.1941
Дочь: Дудкина Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Никитична
Упоминание
1941
ВОв, Кошибеево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1943
Причина смерти: убит, ВОв