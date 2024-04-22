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Вуколова Татьяна Никитична

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.01.1913

Дата смерти

26.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1933

Сын: Вуколов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Вуколов Дмитрий Ермолаевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1941

Дочь: Дудкина Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вуколов Дмитрий Ермолаевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вуколов Дмитрий Ермолаевич

Смерть
26.11.1990
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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