Вуколова Татьяна Никитична
Место рождения
Дата рождения07.01.1913
Дата смерти26.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913
Рождение ребёнка
31.10.1933
Сын: Вуколов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Вуколов Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
02.05.1941
Дочь: Дудкина Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вуколов Дмитрий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1990