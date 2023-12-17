Вуколова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вуколов Валентин Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.03.1961

Дочь: Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Вуколов Валентин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вуколов Валентин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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