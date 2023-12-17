Вуколова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вуколов Валентин Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.03.1961
Дочь: Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Вуколов Валентин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно