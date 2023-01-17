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Родионова Прасковья Федоровна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Родионов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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