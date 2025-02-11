Родионов Иван Матвеевич
мужской, родился 1823, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецРодионов Матвей Федорович1797 г.р.
Супруги
Родионова Прасковья Федоровна1820 г.р.
Дети
Родионов Михаил Иванович1842 г.р.
(Родионова) Анна Ивановна1843 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Родионов Матвей Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Родионова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Родионова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Родионова) Анна Ii Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно