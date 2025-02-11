Родионов Иван Матвеевич 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Родионов Иван Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Родионов Матвей Федорович1797 г.р.
Супруги
Родионова Прасковья Федоровна1820 г.р.
Дети
Родионов Михаил Иванович1842 г.р.
(Родионова) Анна Ивановна1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Родионов Матвей Федорович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Родионов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Родионова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Родионова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Родионова) Анна Ii Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Прасковья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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