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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Родионов Николай Матвеевич1817 г.р.
Родионов Иван Матвеевич1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Родионов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Родионов Матвей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Родионов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Родионов Матвей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Родионова) Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Родионов Матвей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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