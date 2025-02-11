Родионов Михаил Иванович
мужской, родился 1842, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецРодионов Иван Матвеевич1823 г.р.
МатьРодионова Прасковья Федоровна1820 г.р.
Дети
Долгишева Марфа Михаиловна Родионова1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Долгишева Марфа Михаиловна Родионова
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно