Родионов Михаил Иванович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Родионов Михаил Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Родионов Иван Матвеевич1823 г.р.
Мать
Родионова Прасковья Федоровна1820 г.р.
Дети
Долгишева Марфа Михаиловна Родионова1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Родионов Иван Матвеевич

Мать: Родионова Прасковья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Долгишева Марфа Михаиловна Родионова

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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