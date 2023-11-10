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Истомин Константин Матвеевич

Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1854

Отец: Истомин Матвей Васильевич

Мать: Истомина Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
22.10.1854 родился Константин у Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещен 23.10 Восприемник Михаил Михайлович Щенин и крестьянская девица Екатерина Васильевна Истомина. Ф29 оп12 д6 л78о... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Истомина Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Истомина Анна Григорьевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1893

Дочь: Павла Константиновна

Мать ребёнка: Истомина Анна Григорьевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
27.5.1893 родилась Павла у Константина Матвеевича Истмомина и Анны Григорьевны. Крещена 27.5. Восприемница дочь приходского священника Людмила Владимировна Пинаевская. Ф29 оп39 д304 л100об-101
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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