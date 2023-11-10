Истомин Константин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
22.10.1854
22.10.1854 родился Константин у Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещен 23.10 Восприемник Михаил Михайлович Щенин и крестьянская девица Екатерина Васильевна Истомина. Ф29 оп12 д6 л78о... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Истомина Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Истомина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
27.05.1893
Дочь: Павла Константиновна
Мать ребёнка: Истомина Анна Григорьевна
27.5.1893 родилась Павла у Константина Матвеевича Истмомина и Анны Григорьевны. Крещена 27.5. Восприемница дочь приходского священника Людмила Владимировна Пинаевская. Ф29 оп39 д304 л100об-101
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно