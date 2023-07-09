Истомина (---) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Дочь: Истомина Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Истомин Константин Матвеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.05.1893

Дочь: Павла Константиновна

Отец ребёнка: Истомин Константин Матвеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
27.5.1893 родилась Павла у Константина Матвеевича Истмомина и Анны Григорьевны. Крещена 27.5. Восприемница дочь приходского священника Людмила Владимировна Пинаевская. Ф29 оп39 д304 л100об-101
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Константин Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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