Истомина (---) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Дочь: Истомина Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Истомин Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
27.05.1893
Дочь: Павла Константиновна
Отец ребёнка: Истомин Константин Матвеевич
27.5.1893 родилась Павла у Константина Матвеевича Истмомина и Анны Григорьевны. Крещена 27.5. Восприемница дочь приходского священника Людмила Владимировна Пинаевская. Ф29 оп39 д304 л100об-101
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно