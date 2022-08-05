Истомин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти01.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1854
Сын: Истомин Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна
22.10.1854 родился Константин у Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещен 23.10 Восприемник Михаил Михайлович Щенин и крестьянская девица Екатерина Васильевна Истомина. Ф29 оп12 д6 л78о... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1858
Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна
12.8.1858 родился Павел у кр-на д.Теребины Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещена 14.8 восприемник д.Квашнинской кр-н Димитрий Николаевич Дербин и д.Теребины крестьянскяа жена Глафи... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Истомин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1866
Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна
30.7.1866 родился Матфей у кр-на д.Теребины Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещен 31.07 восприемник того же дому кр-н Александр Матвеевич Истомин. Ф29 оп12 д11 л335об-336
Смерть
01.07.1902
1.7.1902 умер Матвей Васильевич Истомин 77 лет от грыжи. ф29 оп39 д609 л82об