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Истомин Матвей Васильевич

Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

01.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Истомин Василий Алексеевич

Мать: Истомина (---) Маремьяна Васильевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (---) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
22.10.1854

Сын: Истомин Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
22.10.1854 родился Константин у Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещен 23.10 Восприемник Михаил Михайлович Щенин и крестьянская девица Екатерина Васильевна Истомина. Ф29 оп12 д6 л78о... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1858

Сын: Истомин Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
12.8.1858 родился Павел у кр-на д.Теребины Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещена 14.8 восприемник д.Квашнинской кр-н Димитрий Николаевич Дербин и д.Теребины крестьянскяа жена Глафи... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Истомин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Истомин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1866

Сын: Истомин Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина (---) Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
30.7.1866 родился Матфей у кр-на д.Теребины Матфея Васильевича Истомина и Татьяны Михайловны. Крещен 31.07 восприемник того же дому кр-н Александр Матвеевич Истомин. Ф29 оп12 д11 л335об-336
Смерть
01.07.1902
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
1.7.1902 умер Матвей Васильевич Истомин 77 лет от грыжи. ф29 оп39 д609 л82об

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