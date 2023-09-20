Зуёнок Александр
Место рожденияПолторащино-Осово
Дата рождения1888
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Зуёнок Вавила
Мать: не указана
Полторащино-Осово
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Слабухо Катерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Комоско Ксения
Мать ребёнка: не указана
Осово-Слоним
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зуёнок Василий
Мать ребёнка: не указана
Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зуёнок Сергей
Мать ребёнка: не указана
Осово-Борисов Мин.
Смерть
1943
Расстреляли под Борисовом