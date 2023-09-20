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Зуёнок Александр

Место рождения

Полторащино-Осово

Дата рождения

1888

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зуёнок Вавила

Мать: не указана

Полторащино-Осово
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Слабухо Катерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Комоско Ксения

Мать ребёнка: не указана

Осово-Слоним
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зуёнок Василий

Мать ребёнка: не указана

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Зуёнок Сергей

Мать ребёнка: не указана

Осово-Борисов Мин.
Смерть
1943
Расстреляли под Борисовом
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