Зуёнок Сергей
Место рожденияОсово-Борисов Мин.
Дата рождения1933
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Зуёнок Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуёнок Алексанр
Мать ребёнка: не указана
Жодино, Минская область
Рождение ребёнка
1957
Сын: Зуёнок Леонид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Карагенова (Зуёнок) Галина
Мать ребёнка: не указана
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Купчик (Зуёнок) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1968
Сын: Зуёнок Виктор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2009