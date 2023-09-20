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Зуёнок Сергей

Место рождения

Осово-Борисов Мин.

Дата рождения

1933

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Зуёнок Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуёнок Алексанр

Мать ребёнка: не указана

Жодино, Минская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Зуёнок Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Карагенова (Зуёнок) Галина

Мать ребёнка: не указана

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Купчик (Зуёнок) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1968

Сын: Зуёнок Виктор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2009

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