город Жодино, город Жодино, Минская область (на 2021) — Familio

Жодино

Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Сомолевичская волость
256. Жодин, село бывшее владельческое, при реке Плисе, дворов 48, жителей 470, церковь православная ст. ж. д.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область
г Жодино61724

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Смолевичская волость
Жодин, с. и ст. БМжд.8181062532017

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область
г. Жодино4833
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