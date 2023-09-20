Слабухо (Зуёнок) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Зуёнок Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слабухо) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слабухо Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слабухо Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2017