Слабухо (Зуёнок) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слабухо (Зуёнок) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Зуёнок Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слабухо) Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слабухо Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слабухо Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2017

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