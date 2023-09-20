Комоско (Зуёнок) Ксения
Место рожденияОсово-Слоним
Дата рождения1925
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Зуёнок Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комоско) Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комоско) Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комоско Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2007