Комоско (Зуёнок) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комоско (Зуёнок) Ксения

Место рождения

Осово-Слоним

Дата рождения

1925

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Зуёнок Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комоско) Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комоско) Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комоско Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2007

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