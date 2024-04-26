Рыжкова Гликерия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смерти28.03.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Рыжков Игнатий Ефимович
Мать: Рыжкова Марфа Алексеевна
Сын: Сосновский Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Дочь: Сосновская Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Дочь: Кирютенко Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Дочь: Сосновская Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Сын: Сосновский Иван Илларионович
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Дочь: Сосновская Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Сын: Сосновский Вениамин Илларионович
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Сын: Сосновский Николай Илларионович
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович
Сын: Сосновский Василий Илларионович
Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович