Рыжкова Гликерия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова Гликерия Игнатьевна

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Место рождения

Ивашки, Харківська область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

28.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Рыжков Игнатий Ефимович

Мать: Рыжкова Марфа Алексеевна

Ивашки, Харківська область
Бракосочетание
06.02.1898

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.11.1898 ст.

Сын: Сосновский Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1900

Дочь: Сосновская Анастасия Илларионовна

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кирютенко Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сосновская Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сосновский Иван Илларионович

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1911

Дочь: Сосновская Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сосновский Вениамин Илларионович

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сосновский Николай Илларионович

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Сосновский Василий Илларионович

Отец ребёнка: Сосновский Илларион Гаврилович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновский Илларион Гаврилович

Смерть
28.03.1956
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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