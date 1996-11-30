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Сосновский Василий Илларионович

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Место рождения

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.01.1920

Дата смерти

30.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920

Отец: Сосновский Илларион Гаврилович

Мать: Рыжкова Гликерия Игнатьевна

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.05.1953

Сын: Сосновский Борис Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Зинаида Семеновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
15.02.1956

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1957

Дочь: Яковлева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Сосновская Зинаида Семеновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Зинаида Семеновна

Смерть
30.11.1996
Умер в г.Новосибирске (склероз сосудов сердца).Кладбище Клещихинское в Ленинском р-не
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