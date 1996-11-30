Сосновский Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения01.01.1920
Дата смерти30.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920
Рождение ребёнка
16.05.1953
Сын: Сосновский Борис Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Зинаида Семеновна
Рождение ребёнка
16.02.1957
Дочь: Яковлева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Сосновская Зинаида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1996
Умер в г.Новосибирске (склероз сосудов сердца).Кладбище Клещихинское в Ленинском р-не