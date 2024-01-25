Рыжкова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыжков Афонасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Рыжков Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Рыжкова Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Рыжков Игнатий Ефимович

Ивашки, Харківська область
Рождение ребёнка
07.12.1897

Дочь: Рыжкова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Рыжков Игнатий Ефимович

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Игнатий Ефимович

Смерть
Неизвестно
Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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