Рыжкова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыжков Афонасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Рыжков Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Рыжкова Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Рыжков Игнатий Ефимович
Ивашки, Харківська область
Рождение ребёнка
07.12.1897
Дочь: Рыжкова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Рыжков Игнатий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно