Перевезенцева (Исаев) Наталья Максимовна
женский, родилась 24.08.1869, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецИсаев Максим07.08.1839 г.р.
МатьПрасковья ФилипповаОколо 1839 г.р.
Супруги
Перевезенцев Степан ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
(Перевезенцев) Параскева Степановна19.10.1897 г.р.
Перевезенцев Николай Степанович06.12.1907 г.р.Показать еще 2
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Рождение
24.08.1869
Отец: Исаев Максим
Мать: Прасковья Филиппова
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1897
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1897
Дочь: (Перевезенцев) Параскева Степановна
Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1907
Сын: Перевезенцев Николай Степанович
Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: (Перевезенцев) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович
Рождение ребёнка
11.11.1913
Сын: Перевезенцев Иван Степанович
Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович
Смерть
Неизвестно