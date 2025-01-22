Перевезенцева (Исаев) Наталья Максимовна 24.08.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Перевезенцева (Исаев) Наталья Максимовна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 24.08.1869, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Исаев Максим07.08.1839 г.р.
Мать
Прасковья ФилипповаОколо 1839 г.р.
Супруги
Перевезенцев Степан ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
(Перевезенцев) Параскева Степановна19.10.1897 г.р.
Перевезенцев Николай Степанович06.12.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1869

Отец: Исаев Максим

Мать: Прасковья Филиппова

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1897

Муж: Перевезенцев Степан Федорович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
19.10.1897

Дочь: (Перевезенцев) Параскева Степановна

Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
06.12.1907

Сын: Перевезенцев Николай Степанович

Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: (Перевезенцев) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Перевезенцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Перевезенцев Степан Федорович

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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