(Перевезенцев) Ольга Степановна 10.07.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

(Перевезенцев) Ольга Степановна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 10.07.1909, Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умерла 21.07.1909, Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Отец
Перевезенцев Степан ФедоровичНеизвестно г.р.
Мать
Перевезенцева (Исаев) Наталья Максимовна24.08.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1909

Отец: Перевезенцев Степан Федорович

Мать: Перевезенцева (Исаев) Наталья Максимовна

Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
21.07.1909
Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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