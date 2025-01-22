(Перевезенцев) Ольга Степановна
женский, родилась 10.07.1909, Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умерла 21.07.1909, Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область
ОтецПеревезенцев Степан ФедоровичНеизвестно г.р.
МатьПеревезенцева (Исаев) Наталья Максимовна24.08.1869 г.р.
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Место
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Рождение
10.07.1909
Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.07.1909
Писарево, Кимовский муниципальный район, Тульская область