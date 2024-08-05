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Крюков Федос Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Крюков Иван Васильевич

Мать: Крюкова Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Крюкова) Мария Федосовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Крюкова) Пелагея Федосовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Крюкова) Матрена Федосовна

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крюкова) Аксинья Федосовна

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Крюкова) Анисья Федосовна

Мать ребёнка: Евдокия Пантелеевна

Смерть
Неизвестно

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