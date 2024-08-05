Крюков Федос Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Крюков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Крюкова) Мария Федосовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Крюкова) Пелагея Федосовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Крюкова) Матрена Федосовна
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крюкова) Аксинья Федосовна
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Крюкова) Анисья Федосовна
Мать ребёнка: Евдокия Пантелеевна
Смерть
Неизвестно